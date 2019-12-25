"Ситуация напряженная". В Роспотребнадзоре охарактеризовали ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Заболевших стало больше после майских праздников.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Петербурге составляет 1,07. Ситуация является напряженной. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.

Заболеваемость медленно, но растет. Подъем заболеваемости начался на первой послепраздничной неделе. Прежде всего чаще начали заболевать школьники 7-14 лет, затем — дошкольники, а после — взрослые. Заболеваемость не возросла только среди пожилых людей старше 65 лет.

Ирина Чхинджерия отметила, что увеличилось количество госпитализаций и тяжелых случаев течения болезни, в частности пневмоний. По мнению Роспотребнадзора, больше заболевших стало из-за активности населения в праздничные дни, участия в массовых мероприятиях, в том числе насанкционированных. Кроме того, горожане пренебрегают масочным режимом.

Фото: Piter.TV