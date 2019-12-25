Стала известна программа Детской площади Книжного салона в Петербурге

Мероприятия будут не только для детей, но и взрослых, которые интересуются детской литературой.

На XVI Санкт-Петербургском международном книжном салоне будет работать детская площадка. Она станет местом творческих встреч, лекций и семинаров для детей, подростков и взрослых. Об этом рассказала пресс-служба организаторов.

Площадка будет действовать с 26 по 29 мая. В первый день с 11 до 11:45 пойдет мастер класс "Если хочешь быть... Час хотений" по мотивам книги Евгения Клюева "Если хочешь быть красивым. Энциклопедия хотений". С 11 до 15 часов будет открыт семинар-лекторий, на котором будут рассказывать о современной детской литературе. Участники смогут делиться своим мнением.

В рамках Книжного салона на Детской площадке выступят популярные писатели — Наталья и Василий Волковы, Андрей Дубровкий, Ася Петрова, Евгения Пастернак, Ирина Зартайская и художники иллюстраторы — Оксана Батурина, Антон Ломаев, Михаил Бычков и другие.

С подростками проведут паблик-ток "Книги на сложные темы". С полной программой можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что в этом году Книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади и в помещения Главного штаба. Ключевыми темами стали Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского международного книжного салона