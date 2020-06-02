В Петербурге пройдет XVI международный книжный салон

Мероприятия состоится с 26 по 29 мая 2021 года и впервые пройдет на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа.

Со среды, 26 мая, по субботу, 29 мая, в Петербурге, на Дворцовой площади, состоится XVI международный книжный салон. К участию приглашаются издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, вузы, информационные агентства, средства массовой информации.

Посетители Салона смогут попасть на экспозицию и мероприятия бесплатно. Организаторы подготовили аллею из живых деревьев, раскинувшейся на площади и выставочный павильон, где гости окунутся в мир современной литературы в залах Эрмитажа. Также для всех желающих будут проводить встречи с авторами, автограф-сессии, дискуссии и круглые столы. Помимо этого подготовлено пространство для юных читателей.

Экспозиция расположится на 1 и 2 этажах здания Главного штаба.

Ранее мы писали, что стали известны аспекты предстоящего Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Фото: pixabay