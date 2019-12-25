Стали известны аспекты предстоящего Санкт-Петербургского международного книжного салона

Эта важная книжная выставка пройдет в мае на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа.

Стали известны аспекты важного события в культурной жизни – запланированного на май "Санкт-Петербургского международного книжного салона". Соответствующую закупку разместил Комитет по печати и взаимодействию со СМИ. По итогам конкурса этой закупки планируется определить компанию, которая выполнит услуги, связанные с участием Петербурга в этой авторитетной выставке.

Намечено, что она раскинется на площади в три тысячи квадратных метров, продлится четыре дня, будет проходить на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа.

На Дворцовой предполагается воздвигнуть выставочный павильон, сценическую конструкцию. Будут здесь и зоны отдыха для книголюбов.

В помещениях Главного штаба будут находиться как минимум пять площадок для деловой программы книжной ярмарки.

Экспозиция Петербурга будет, как намечено, включать в себя два стенда (правительства города и почетных гостей салона), коллективную экспозицию, объединенный стенд библиотек Северной столицы.

Максимальная цена этой закупки составляет около 40 млн рублей. Заявки от компаний, желающих реализовать проект, ждут до 14 апреля.

XVI Санкт‑Петербургский международный книжный салон пройдет с 26 по 29 мая 2021 года на Дворцовой площади.

"Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту Правительства Санкт-Петербурга и Российского книжного союза. Проведение Салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества", – заявил председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, слова которого приведены в соответствующем сообщении администрации города.

Санкт‑Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Эрмитаже выставили предметы быта XIX века из сундука императора Александра III.

Фото: knigaspb.ru/