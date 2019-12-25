В Эрмитаже выставили предметы быта XIX века из сундука императора Александра III

Предметы быта могут многое рассказать о жизни владельца, уверены эксперты.

В пятницу, 5 марта, в Эрмитаже начала работать новая выставка. В этот раз петербуржцы и гости города смогут увидеть предметы быта которые широко использовались в конце XIX века.

Мы представляем дорожный сундук Александра III - это некий несессер, трансформер, кукольный домик. Это памятник эпохе. Это документ истории прикладного искусства. Сундук, конечно, большой, но все, что из него вынули, занимает всю Синюю спальню генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

В пресс-службе музея отметили, что дорожный сундук наследнику русского престола Александру III подарил серб-изобретатель.

Он поражает продуманной организацией его содержимого и может служить энциклопедией европейских бытовых обычаев и аксессуаров конца XIX века. Чего стоит, например, набор походной аптечки или дорожная плита. пресс-служба Эрмитажа.

Ранее мы писали, что в Мраморном дворце открылась выставка, посвященная поколению тридцатилетних.

Фото: Piter.TV