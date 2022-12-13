Мероприятие состоится на Дворцовой площади и в здании Главного штаба.

Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 18 по 21 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Мероприятие состоится на Дворцовой площади и в здании Главного штаба. Одной из главных тем книжного салона станет 320-летие со дня основания Северной столицы. Также будет уделено внимание темам "Год педагога и наставника" и "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023". Всего по ним запланировано около 150 мероприятий: конференции, семинары, конкурсы, мастер-классы и презентации книг.

Вход для всех посетителей бесплатный. Для детей на территории салона будет работать отдельное пространство.

Ранее мы сообщали, что символом книжного салона станет кот-ученый

Фото: Piter.tv