Во время книжного фестиваля на Дворцовой площади гостей будут развлекать музыканты. Организаторы подготовили викторины и розыгрыши от партнеров, показы фильмов и презентации новых проектов.

В этом году символом Книжного салона станет кот-ученый. За него проголосовали 3,5 тыс. человек. Талисман выбирали 11 тыс. петербуржцев. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Впервые у Книжного салона будет свой символ. Жителям предложили четыре варианта: кота-ученого, петербургского льва, мудрую сову и чижика-пыжика. Горожане выбрали первый вариант. Теперь петербуржцам предстоит выбрать имя для главного "хранителя" мероприятия. Идеи можно оставить в комментариях в группе Книжного салона.

Во время книжного фестиваля на Дворцовой площади гостей будут развлекать музыканты. Организаторы подготовили викторины и розыгрыши от партнеров, показы фильмов и презентации новых проектов.

Напомним, Книжный салон пройдет с 18 по 21 мая. На него придут Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Юрий Поляков, Александр Ливергант, Дмитрий Воденников и многие другие писатели.



Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем".

Фото: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой