В музее "Россия – моя история" откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем"

Посетители узнают о культурно-бытовой жизни жителей страны в военное время.

В музейно-выставочном центре "Россия – моя история" 5 мая откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем". Проект посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители познакомятся с хронологией событий переломного 1943-го года и узнают о культурно-бытовой жизни жителей страны. Горожане узнают о кино, музыке и литературе военного времени.

В музее откроется мультимедийная экспозиция с фотографиями военных лет. Снимки расскажут о творчестве артистов в блокадном Ленинграде.

Кроме того, в музее выступят артисты Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии с концертом "Звучал оваций гром, был людям страх неведом…". Зрители услышат фронтовые песни и стихотворения известных авторов.

Выставка продлится до 16 мая 2023 года. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: открылась для посетителей крепость "Орешек".

Фото: ВКонтакте / Россия - Моя история" Санкт-Петербург