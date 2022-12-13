На Книжном салоне – 2023 можно будет заглянуть в "Зеркало жизни" и погадать по книге

Найти нужное издательство, посмотреть расписание мероприятий и получить необходимую информацию можно будет на сенсорных столах.

В этом году пространство Книжного салона на Дворцовой площади впервые украсят мультимедийные инсталляции. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали организаторы.

Найти нужное издательство, посмотреть расписание мероприятий и получить необходимую информацию можно будет на сенсорных столах.

Инсталляция "Шрифт Брайля" наглядно объяснит гостям Книжного салона, как функционирует специальный шрифт для слабовидящих людей. Гость должен, исходя из задания, набрать слова на клавиатуре со шрифтом Брайля. Уровень сложности каждого слова отличается.

Также гостей будет ждать "Зеркало жизни". Заглянув в экран, гость получит свой потрет, состоящий из букв, цифр и других символов. Изображение можно отправить себе на электронную почту.

Помимо этого, петербуржцам и гостям города предложат посоревноваться с искусственным интеллектом на инсталляции "Бесконечный рассказ". Гость начнет печатать на печатной машинке свой текст, а нейросеть – продолжит. Результат такого творчества можно будет распечатать. Еще нейросеть поможет оживить любимое многими поколениями "Гадание по книге". Гость выберет произведение, номер страницы и строки, а искусственный интеллект сгенерирует изображение на основе этой строки.

Книжный салон будет работать ежедневно с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. Также в ночь с 19 на 20 мая Дворцовый мост впервые в этом году разведут под классическую музыку. К 150-летию композитора Сергея Рахманинова над Невой прозвучат его произведения.

Фото: Предоставлено организаторами