В Петербурге через месяц стартует сезон "Поющих мостов"

Он состоится во время проведения XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона.

На Дворцовой площади 18 мая откроется XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, в рамках программы которого в ночь с 19 на 20 мая Дворцовый мост впервые в этом году разведут под классическую музыку. К 150-летию композитора Сергея Рахманинова над Невой прозвучат его произведения.

Петербуржцев и гостей города в этот день ждёт тематическая лазерная проекция на пролетах разведенного моста, рассказал главный редактор оператора шоу "Поющие мосты" – издания "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Также в этом году зрители увидят образы, связанные с главными темами книжного салона: 320-летием Петербурга, Годом педагога и наставника, статусом Санкт-Петербурга как культурной столицы СНГ в 2023 году, а также юбилеями – 150-летием Сергея Рахманинова и 200-летием Александра Островского.

Шоу "Поющие мосты" реализуется в Петербурге с 2016 года изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В 2023 году Книжный салон пройдет с 18 по 21 мая.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по печати и взаимодействию со СМИ