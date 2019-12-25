Петербуржцев попросили не приходить на праздничный концерт "Музыка Дворцового моста

Его будут транслировать по телевизору.

В честь Дня города Дворцовый мост разведут под живую музыку. Горожан попросили не приходить, так как сцену будет все равно не видно. Это мероприятие, которое проводится для телетрансляции. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил заместитель комитета по культуре Федор Болтин, передал корреспондент Piter.TV.

"Поющие мосты" и "Музыка Дворцового моста" — это не одно и то же. Вторая программа — это разовая акция в честь Дня города. Организатором выступает театр "Мюзик-Холл". Директор Юлия Стрижак отметила, что Петербург — город уникальной музыкальной культуры, поэтому мост будут разводить не под фонограмму. В ночь с 26 на 27 мая будет звучать "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра, произведения Андрея Петрова, Дмитрия Шостаковича, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди и других. Когда мост разведут, ровно в 24:00, зажгутся Ростальные колонны.

Ранее в комитете по культуре объяснили, почему не будет фейерверка в честь Дня города. В честь праздника на Дворцовой 28 мая будет концерт.

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