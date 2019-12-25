На концерт "Классика на Дворцовой" будут пускать по электронным билетам

Петербуржцам посоветовали приходить заранее.

На праздничный концерт в честь Дня города "Классика на Дворцовой" будут пускать по электронным билетам. Режиссер-постановщик и продюсер шоу "Классика на Дворцовой" Екатерина Галанова рассказала на пресс-конференции в "ТАСС", как его получить.

Концерт будет бесплатным, но билет нужно будет получить заранее на сайте мероприятия. На данный момент места еще есть. QR-код нужно будет предъявить при входе на Дворцовую площадь. Посетителям посоветовали приходить заранее, к 20:30, чтобы выбрать места. Концерт начнется в 21:30 28-го мая. Не в сам День города, 27 мая, так как это рабочий день.

В 2021 году в гала-концерте примут участие сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, а также меццо-сопрано Анна Горячёва.

Фото: ВКонтакте / Классика на Дворцовой