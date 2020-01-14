В комитете по культуре объяснили, почему не будет фейерверка в честь Дня города

Фейерверк запускали только в юбилейные даты дня рождения Петербурга.

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин объяснил, почему не будет праздничного фейерверка в честь Дня города. Об этом он рассказал на пресс-конференции на площадке "ТАСС", передает корреспондент Piter.TV.

По словам Болтина, стоит различать салют и фейерверк. Салют запускает Западный военный округ в дни воинской славы. Традиции фейерверка в День города нет, отметил чиновник. Были годы, когда залпы все же звучали, но это были юбилейные даты: 300-летие и 315-летие Петербурга. В этом году фейерверк никто не отменял, потому что его никто и не планировал. Власти учитывают нынешнюю эпидемиологическую ситуации. Болтин сказал, что большие потоки людей физически не удастся сдержать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на концерт "Классика на Дворцовой" будут пускать по электронным билетам.

Фото: Piter.TV