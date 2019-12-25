В центре Петербурга ограничат движение ко Дню города

В понедельник, 24 мая, с 00:00 до 16:00 движение машин ограничат в Певческом проезде, где сузят проезжую часть вдоль дома № 4 и дома № 6–8 на Дворцовой площади. Ограничение будет действовать до 30 мая.

В преддверии праздничного концерта ко Дню города в Петербурге ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 21 мая.

Так, с понедельника, 24 мая, с 00:00 до 16:00 движение машин ограничат в Певческом проезде, где сузят проезжую часть вдоль дома № 4 и дома № 6–8 на Дворцовой площади. Ограничение будет действовать до 30 мая. С 24 по 28 мая с 00:00 до 23:59 нельзя будет останавливаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.

В пятницу, 28 мая, с 08:00 до 23:59 движение транспортных средств в Певческом проезде вдоль дома № 4 и дома № 6–8 на Дворцовой площади, в проезде - вдоль дома № 4 по Дворцовой площади - от Певческого проезда до Миллионной улицы, по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка будет прекращено.

Напоним, что праздничный концерт по случаю Дня города состоится 28 мая на Дворцовой площади в Петербурге.

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Фото: Piter.tv