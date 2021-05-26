Видео: на перекрестке Комендантской площади столкнулись иномарки

Удар был сильным, информации о пострадавших пока нет.

Утром в среду, 26 мая, на Комендантской площади произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель Audi Q7 на полной скорости влетел на перекрёсток, протаранив Nissan Skyline R33-34. отметил свидетель происшествия

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.tv, водитель "Ауди" вылетел на перекресток уже на "красный" сигнал светофора.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что дорожную ситуацию утром в среду оценили в 4 балла.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv