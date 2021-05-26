Видео: на перекрестке Комендантской площади столкнулись иномарки

Утром в среду, 26 мая, на Комендантской площади произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
Водитель Audi Q7 на полной скорости влетел на перекрёсток, протаранив Nissan Skyline R33-34.
отметил свидетель происшествия
Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.tv, водитель "Ауди" вылетел на перекресток уже на "красный" сигнал светофора.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что дорожную ситуацию утром в среду оценили в 4 балла.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.tv
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