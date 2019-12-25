Дорожную ситуацию утром в среду оценили в 4 балла

Несмотря на среднюю загруженность, в некоторых районах водителям пришлось постоять в пробках.

Утром в среду, 26 мая, "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на четыре балла. Отметим, что по прогнозу такая ситуация продлится до трех часов дня.

Несмотря на среднюю загруженность, в некоторых районах водителям пришлось какое-то время потолкаться на пути на работу. Так, пробка на участке между Феодосийской и Арсенальной улицами займет около десяти минут времени. Судя по карте, затор от Заневского проспекта до Мелиоративного канала может занять до 15 минут времени. На КАД от Народной улицы до перекрестка КАД с железнодорожными путями образовалась большая пробка из-за дорожных работ. Также большой затор замечен от трассы М-11 до Софийской улицы – в пробке придется постоять больше получаса.

Водителям советуют заранее простраивать маршрут и объезжать "красные" участки по возможности.

Ранее мы писали, что "ТЭК" реконструирует крупную магистраль на севере Петербурга к ноябрю.

Фото: Piter.tv