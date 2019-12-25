"ТЭК" реконструирует крупную магистраль на севере Петербурга к ноябрю

Магистраль обеспечивает теплом 1616 зданий.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали о ходе работ на стратегической тепломагистрали на севере Петербурга. Работы планируют завершить в ноябре 2021 года.

Специалисты проводят масштабные работы по переключению абонентов Выборгского и Калининского районов с временного на постоянный трубопровод от коллекторов котельной Парнас. С 17 по 28 мая проводится врезка прямого трубопровода, а с 20 по 29 июля — врезка обратного трубопровода.

От котельной Парнас идут две магистрали. Они обеспечивают теплоснабжение 1616 зданий, 450 тыс. жителей города, 92 детских садов, 65 школ, 62 лечебных учреждений и 19 учебных заведений.

Реконструкция первой теплотрассы (Симоновской) началась летом 2019-го года, второй — в декабре 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что началась реконструкция теплосети на проспекте Тореза.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"