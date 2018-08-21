На проспекте Тореза приступили к реконструкции магистральной теплосети

В домах 33 тысяч жителей Выборгского района станет теплее.

Во вторник, 25 мая, на проспекте Тореза начались работы по реконструкции магистральной теплосети, передает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Благодаря работам, надежность теплоснабжения повысится в квартирах 33 тысяч местных жителей. Так, новая сеть длиной 1 061 метр проляжет между улицами Рашетова и Есенина. Отмечается, что от тепломагистрали зависят 97 зданий, 65 из которых – жилые, а также 12 социально значимых учреждений.

Саму сеть проложили в 1982 году, последний капитальный ремонт проводили 28 лет назад, на данный момент участок уже износился.

По плану работы должны закончить к осени 2024 года, а ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ с учетом благоустройства – 2022 год.

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Фото: Piter.tv