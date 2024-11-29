Женщину госпитализировали после квартирного пожара на Тореза
Сегодня, 8:30
В Выборгском районе утром 18 марта произошел пожар, в котором пострадал человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на проспекте Тореза, 38к1, поступила на пульт спасателей в 07:38. 

В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 квадратных метра. Потушили огонь к 08:00. В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в городскую больницу. 

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливают дознаватели. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара в деревне Войсковицы погибла женщина. На улице Грунева загорелся частный дом с пристройкой общей площадью 86 квадратных метров. Дознание ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы. 

Фото: Piter.TV 

