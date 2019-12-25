Во время пожара в деревне Войсковицы погибла женщина

На улице Грунева загорелся частный дом с пристройкой общей площадью 86 квадратных метров.

В Гатчинском районе Ленобласти утром 16 марта произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

На улице Грунева в деревне Войсковицы примерно в 11:40 загорелся частный дом с пристройкой общей площадью 86 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. Ликвидировали огонь к 12:40.

В ходе разбора завалов было обнаружено тело хозяйки жилища. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "101" или "112", в ГУ МЧС России по Ленобласти круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

