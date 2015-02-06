База данных ГИБДД Петербурга и Ленобласти утекла в сеть

Неизвестные опубликовали в открытом доступе базу данных ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Издание Readovka ознакомилась с данными на 1 200 00 человек.
Сотрудники издания уже связалась с несколькими автовладельцами, указанными в базе. Автомобилисты подтвердили, что данные из базы являются достоверными.
На данный момент всю информацию можно найти уже не только в даркнете, но и на форумах и в облачных хранилищах в открытом доступе. В базе указываются ФИО, домашний адрес, паспортные данные и сведения обо всех машинах, когда-либо принадлежавших автомобилистам.
В марте хакеры слили в сеть базу данных 21 млн пользователей VPN-приложений.
Фото: Piter.tv
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