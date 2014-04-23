Хакеры слили в сеть базу данных 21 млн пользователей VPN-приложений

В базу данных входят персональные данные и личная информация пользователей.

Недавно в сети опубликовали базу данных почти 21 миллиона пользователей известных VPN-сервисов, об этом сообщили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews.

Отмечается, что данные собраны с сервисов на Android-платформе. В список взломанных приложений вошли GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. По словам специалистов, пользователи подменяют настоящий IP-адрес, что позволяет посещать заблокированные на территории страны интернет-сайты, а также частично скрывать данные о собственных устройствах.

Мошенники могут использовать эти данные для фишинга и хакерских атак. Напомним, что такая утечка не первая и, вероятно, не последняя.

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Фото: Pixabay