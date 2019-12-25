СКР и ФСБ ищут источник сведений об отравлении Алексея Навального

Подозреваемым стал майор полиции, который, по версии следствия, продал информацию из служебной базы данных "Розыск-Магистраль".

Следственный комитет России и ФСБ ищут источник сведений об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт о уголовном деле о "сливе" информации об авиапассажирах, которые летели с Навальным из Томска в Москву одним рейсом в день отравления политика.

Подозреваемым стал майор полиции, который, по версии следствия, продал информацию из служебной базы данных "Розыск-Магистраль".

По версии источника, задержание и многочасовой допрос без адвоката журналистки издания "База" Мяйле Мачюлите связан с данным уголовным делом.

Ранее мы писали, что журналистку телеграм-канала Baza Мяйле Мачюлите отпустили из Следственного комитета.

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