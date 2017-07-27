Что произошло в Петербурге 25 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 25 ноября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 25 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Из горящей студии в ЖК "Солнечный город" спасли 15 кошек.

Огонь разгорелся в одной из квартир-студий – вспыхнула мебель. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и спасли из горящей квартиры 15 кошек. Все животные надышались дымом, но остались живы. По словам жителей дома, на владельцев сгоревшей квартиры неоднократно жаловались соседи из-за плохого запаха.

Застройщик пообещал сохранить Дом Чубакова на Васильевском острове, в котором проседает пол.

В КГИОПе заявили, что комитет напоминал застройщику о запрете каких-либо работ на территории дома. Застройщик пообещал профинансировать сохранность здания и устранить дефекты, возникшие при строительстве по соседству. Для проседающего дома создадут удерживающий крен контрфорса, заделают крупные трещины – отмечается, что с проблемами можно справиться, если начать работы как можно скорее. Пространство нового здания по соседству запретят строить до усиления конструкций дома Чубакова.

Заслуженный тренер РФ Александр Ильин отказался надевать маску в суде и угодил в полицию.

В суде тренер оказался после отказа надевать маску в аэропорту Пулково 22 ноября, там же попала под уголовное дело спортсменка Виталина Симонова, которая выругалась на полицейских. В коридоре у зала суда Ильин пытался доказать полицейским, что они не могут заставлять его надеть маску, а те ссылались на постановление городского правительства. Заседание пришлось перенести, самого Ильина увезли в отделение полиции и составили административный протокол.

Пассажир упал на пути на станции "Автово".

Как именно 21-летний молодой человек упал на рельсы, неизвестно. Пассажира подняли с путей за две минуты и передали медикам, однако о его текущем состоянии не сообщается. Движение поездов на красной линии восстановили спустя восемь минут после происшествия.

На строительство веломаршрута вдоль Финского залива выделят 11 млн рублей.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Проект предполагает создание веломаршрута от Лахты до поселка Смолячково вдоль залива, работы будут оплачены в два этапа. Заявки от подрядчиков будут принимать до 2 декабря.

Стало известно, зачем Смольный повышает стоимость парковочного места с 1 декабря.

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что увеличение тарифа (100 рублей в час для транспорта категории В) связано с перегруженностью зоны платной парковки. За счет поднятия стоимости комтранс надеется получить свободные парковочные места. Платную парковку Ваньчков назвал социальным проектом, поскольку преимущественно ею пользуются льготные категории граждан.

В Колпино водитель автобуса насмерть сбил мужчину.

Автобус наехал на 52-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода, когда ехал по автобусному кольцу на Вокзальной улице. Петербуржец скончался на месте от полученных травм, по словам очевидцев, это был водитель другого автобуса, которого не заметил автомобились. Известно, что за текущий год водителя пять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Суд не разрешил "Невской мануфактуре" продлить срок восстановительных работ.

Собственник комплекса зданий на Октябрьской набережной, 50 подавал апелляцию в августе после того, как суд первой инстанции назначил сроки работ на сгоревшем объекте. Тогда суд дал полгода на противоаварийные работы и чуть больше 4 лет – на восстановительные. Нынешний иск собственника суд не поддержал, решение осталось без изменения. Работы выполнит проектно-строительное бюро "Жилстрой".

Коллаж: Piter.TV

Видео: Instagram / solnechnyigorod_life; Объединенная пресс-служба судов Петербурга; Piter.TV