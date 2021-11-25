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Заслуженный тренер РФ Александр Ильин отказался надевать маску в суде. Его увезли в отделение

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Заседание пришлось перенести.

Заслуженного тренера РФ по плаванию Александра Ильина выгнали из зала суда за отказ надеть маску. Его повезли в отделение полиции, чтобы составить протокол за административное нарушение. Об этом 25 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В коридоре Ильин пытался доказать полицейским, что у них нет законных оснований заставлять его носить маску. Те в свою очередь ссылались на постановление городского правительства №121. В итоге заседание суда пришлось перенести, а на тренера составят протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). 

Напомним, Александра Ильина задержали в Пулково 22 ноября. Тренер не хотел одевать маску. За это полицейские скрутили его прямо на полу аэропорта. Очевидцем сцены стала спортсменка Виталина Симонова. Она выругалась в отношении полицейских, после чего девушка стала фигуранткой уголовного дела. 

Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: александр ильин, маска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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