Чемпионка Европы по плаванию Симонова стала фигурантом уголовного дела из-за мата в отношении полицейских

Конфликт с правоохранителями произошел из-за маски.

В отношении чемпионки миру по плаванию Виталины Симоновой возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Женщина нецензурно выругалась в отношении полицейских, когда увидела, как они задерживают ее тренера в Пулково. Накануне спортсменка опубликовала видео в своем Instagram.

По данным пресс-службы СК РФ по Петербургу, 29-летняя Симонова и ее тренер 58-летний Александр Ильин должны были вылететь из Петербурга. Мужчина отказался надеть маску, после чего на место вызвали полицейских. Он оказал неповиновение при задержании. На кадрах видно, как правоохранители скрутили тренера, вскоре он согласился пройти вместе с ними.

За грубые выражение в отношении полицейских на Симонову возбудили уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде. Обвинение пока не предъявлено.

Кроме того, юридическую оценку дадут и действиям сотрудников полиции.

Видео: Instagram /@vita_simonova