Синоптик Ильин рассказал, до какого числа в Москве задержится теплая погода

По словам эксперта, ближе к выходным ожидаются осадки в виде дождя.

Синоптик Александр Ильин рассказал, до какого числа в Москве задержится теплая погода. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теплая погода продержится в столице до 11 января. Он уточнил, что ближе к выходным ожидаются осадки в виде дождя. Ильин добавил, что с 12 января температура воздуха отпустится до -2 градусов, а в течение дня будет идти местами несущественный снег.

Ранее психолог Паустовская посоветовала отказаться от гаджетов для полноценного отдыха.

Фото: Piter.tv