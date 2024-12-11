Психолог Паустовская посоветовала отказаться от гаджетов для полноценного отдыха

Эксперт посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня "не суперактивности".

Психолог Инна Паустовская посоветовала отказаться от гаджетов для полноценного отдыха. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, перед полноценной рабочей неделей в нынешнем году людям нужен хороший отдых. Паустовская отметила, что людям следует меньше времени проводить в соцсетях и маркетплейсах. Она посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня "не суперактивности". К таковым психолог отнесла настольные игры.

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