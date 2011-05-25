Суд не разрешил "Невской мануфактуре" продлить срок восстановительных работ

Противоаварийные работы нужно провести в течение шести месяцев, восстановительные – в течение 50 месяцев. Решение оставили без изменений. В случае неисполнения назначена неустойка.

В четверг, 25 ноября, в электронной картотеке арбитражных дел появилась информация о заседании Тринадцатого арбитражный апелляционный, согласно которой судья отклонил жалобу собственника комплекса зданий на Октябрьской набережной, 50, АО "Невская мануфактура" о продлении срока аварийно-восстановительных работ.

Аппеляция была подана в августе, после того, как суд первой инстанции рассмотрел иск КГИОП и назначил сроки работ на объекте. Согласно решению суда, на противоаварийные работы дается полгода, на восстановительные – чуть больше четырех лет. За неисполнение каждого требования в срок назначена неустойка 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно. Апелляционная инстанция оставила это решение суда без изменения.

По информации "Фонтанки", работы выполнит проектно-строительное бюро "Жилстрой", входящее в группу "БФА-Девелопмент".

В сентябре АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия.

Фото: Piter.tv