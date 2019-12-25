В Колпино водитель автобуса сбил насмерть мужчину

За 2021 год водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз.

В Колпино водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Автобус, двигаясь по автобусному кольцу, вне зоны пешеходного наехал на 52-летнего мужчину. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

За 2021 год водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз по ст.12.9 ч.2 КоАП РФ (превышение скорости на 21-40 км/час).

На прошлой неделе житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv