  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино водитель автобуса сбил насмерть мужчину
Сегодня, 9:11
300
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино водитель автобуса сбил насмерть мужчину

0 0

За 2021 год водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз.

В Колпино водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Автобус, двигаясь по автобусному кольцу, вне зоны пешеходного наехал на 52-летнего мужчину. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

За 2021 год водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз по ст.12.9 ч.2 КоАП РФ (превышение скорости на 21-40 км/час).

На прошлой неделе житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии