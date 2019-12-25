Житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти

Из-за серьёзных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В Приозерском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смертельной дорожной аварии. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На 3-м километре автодороги "Подъезд к деревне Пчёлино", 18 ноября 42-летний житель Карелии, который находился за рулём Subaru Forester, въехал в забор частного дома.

Из-за серьёзных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Накануне в Тихвине Volvo насмерть сбил 84-летнего пенсионера.

Фото: pexels