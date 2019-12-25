Житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смертельной дорожной аварии. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На 3-м километре автодороги "Подъезд к деревне Пчёлино", 18 ноября 42-летний житель Карелии, который находился за рулём Subaru Forester, въехал в забор частного дома.
Из-за серьёзных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Накануне в Тихвине Volvo насмерть сбил 84-летнего пенсионера.
Фото: pexels
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