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Житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Карелии погиб, въехав на иномарке в забор в Приозерском районе Ленобласти

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Из-за серьёзных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В Приозерском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смертельной дорожной аварии. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На 3-м километре автодороги "Подъезд к деревне Пчёлино", 18 ноября 42-летний житель Карелии, который находился за рулём Subaru Forester, въехал в забор частного дома.

Из-за серьёзных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Накануне в Тихвине Volvo насмерть сбил 84-летнего пенсионера.

Фото: pexels

Теги: карелия, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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