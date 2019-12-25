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Пассажир упал на пути на станции "Автово"
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Пассажир упал на пути на станции "Автово"

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Пострадавшего подняли за две минуты.

Утром в четверг, 25 ноября, на "красной" ветке петербургского метро произошел сбой. Издание "Фонтанка" сообщило, что горожане жаловались на большие интервалы между приходом поездов.

Как оказалось позже, на пути станции "Автово" упал 21-летний молодой человек. Его подняли за две минуты и передали медикам. Движение восстановили через восемь минут, отметили в пресс-службе метрополитена.

В каком сейчас состоянии молодой человек, не уточняется. 

Несмотря на то, что, по официальной информации, движение восстановили быстро, некоторые петербуржцы уточнили, что интервал в движении поездов составлял порядка восьми минут, писала "Фонтанка".

Фото: Piter.tv

Теги: автово, петербург, станция метро, упал на пути
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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