Пассажир упал на пути на станции "Автово"

Пострадавшего подняли за две минуты.

Утром в четверг, 25 ноября, на "красной" ветке петербургского метро произошел сбой. Издание "Фонтанка" сообщило, что горожане жаловались на большие интервалы между приходом поездов.

Как оказалось позже, на пути станции "Автово" упал 21-летний молодой человек. Его подняли за две минуты и передали медикам. Движение восстановили через восемь минут, отметили в пресс-службе метрополитена.

В каком сейчас состоянии молодой человек, не уточняется.

Несмотря на то, что, по официальной информации, движение восстановили быстро, некоторые петербуржцы уточнили, что интервал в движении поездов составлял порядка восьми минут, писала "Фонтанка".

Фото: Piter.tv