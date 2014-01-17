На строительство веломаршрута вдоль Финского залива выделят 11 млн рублей

Маршрут пройдет от Лахты до поселка Смолячково.

Власти Петербурга планируют выделить из бюджета города 11 млн рублей на строительство веломаршрута в Курортном районе. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, маршрут пройдет от Лахты до поселка Смолячково вдоль Финского залива. Компания-подрядчик обязана разработать технико-экономическое обоснование для этого проекта.

Работы по строительству нового веломаршрута будут оплачены в два этапа. В 2021 году на эти цели выделят 5,5 млн рублей, столько же в 2022 году. Заявки от компаний-подрядчиков принимаются до 2 декабря.

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