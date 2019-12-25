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Открыли пилотный участок велодороги Москва-Петербург
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Открыли пилотный участок велодороги Москва-Петербург

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Предприниматель Роман Абрамович и Андрей Воробьев стали главными участниками ввода в строй части велосипедного маршрута между столицами. 

В воскресенье, 12 сентября, в Дмитрове открыли пилотный участок дороги "Вело-1" Москва – Петербург. Об этом сообщается губернатор московской области Андрей Воробьёв в своем Telegram-канале "Воробьев LIVE".

Предприниматель Роман Абрамович и Андрей Воробьев стали главными участниками ввода в строй части велосипедного маршрута между столицами. 

По словам Воробьева, по Подмосковью пройдёт 137 километров этого пути, а его общая длина составит более 1000 километров. До конца года обустроят 56 километров дорожек маршрута.

Ранее между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут.

Фото: pexels

Теги: велодорога, веломаршрут, москва
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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