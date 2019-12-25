Между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут

Строительство первого этапа ведется на участке от Яхромы до Дубны.

В Московской области началось строительство первого этапа веломаршрута, который свяжет Петербург и Москву. Кадры с места стройки опубликованы в группе "Let"s bike it! — проект по развитию велокультуры" в соцсети "ВКонтакте".

Строительство первого этапа ведется на участке от Яхромы до Дубны. Велодорога будет проходить вдоль канала имени Москвы. Стройка растянется на несколько лет. Кроме велодороги проект включает дополнительные места для ночевки и питания.

Создание веломаршрута анонсировали 15 сентября 2020 года. Экспедиция из 10 человек, организованная КБ "Стрелка" и велосипедистами, выехала из Москвы в Петербург, преодолев 1150 км. По пути они посетили Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь и Гатчину.

Ранее мы писали, что в этом году на проспекте Большевиков появится новая велодорожка.

Фото: ВКонтакте / Let"s bike it! — проект по развитию велокультуры