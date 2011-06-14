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В этом году на проспекте Большевиков появится новая велодорожка
Сегодня, 18:43
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В этом году на проспекте Большевиков появится новая велодорожка

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Велодорожка будет доступна для петербуржцев 1 ноября этого года.

В этом году в Невском районе на проспекте Большевиков появится новая велодорожка. Известно, что новый веломаршрут соединит между собой станции метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко". Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Уже в июне этого года подрядчику ООО "СЕРВИСДОРСТРОЙ" предстоит создать веломаршрут, протяженность которого составит 5,2 километров. Стоимость работ оценивается в 50 млн. рублей. На данный момент Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подготавливает необходимые документы для открытия ордера.

Подрядчику предстоит провести полноценное строительство обособленных от проезжей части велодорожек на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы,

– говорится в сообщении.

Известно, что велодорожка будет доступна для петербуржцев 1 ноября этого года.

Ранее мы писали, что петербуржец изобрел самый высокий в мире велосипед.

Фото: pixabay.com

Теги: ведорожка, веломаршрут, проспект большевиков, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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