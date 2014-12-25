Петербуржец изобрел самый высокий в мире велосипед

Он достигает в высоту 6 метров 43 сантиметра.

Петербуржец Игорь Баронас создал самый высокий велосипед в мире – 6 метров и 43 сантиметра. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В коллекции Баронаса около 200 велосипедов, однако использует он лишь 15, как правило, для шоу. Передвигаться на таких транспортных средствах по городу не очень удобно. Из необычных также есть велосипед-кровать из спинки старинной кровати и велосипед-фонарь, сделанный под фонарь Петропавловской крепости.

На создание одного велосипеда у изобретателя уходит около 1-2 месяцев. Большую часть времени занимает идея.

Ранее мы писали, что студент ИТМО изобрел гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: ВКонтакте / Игорь Баронас (на фото еще один велосипед изобретателя, двухметровый "Ангел")