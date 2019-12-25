За год зарплаты жителей Петербурга выросли на 19%

Доходы петербуржцев все равно остаются ниже, чем у москвичей.

Зарплаты в Петербурге выросли за год на 19%, при этом они все равно ниже, чем в Москве. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

В настоящее время средний доход россиянина достиг 70 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако средняя зарплата петербуржцев выросла за год на 19% – до 79,3 тыс. рублей.

Доходы жителей Северной столицы все равно остаются ниже, чем у москвичей. Последние зарабатывают в среднем на 15 тыс. рублей больше.

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Петербургом наблюдается в зарплатах топ-менеджеров – более 59 тыс. рублей. Так, в столице управленец может заработать почти 200 тыс. рублей, в городе на Неве – порядка 140 тыс. рублей. Кроме того, существенная разница есть и в IT-сфере: в Москве доход таких специалистов достиг 129 тыс. рублей, а в Петербурге – 100 тыс. рублей.

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Инфографика: предоставлена hh.ru