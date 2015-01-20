В Выборге продолжается создание велосипедной инфраструктуры

Полный проект велосипедного движения в Выборге предусматривает четыре этапа.

Вопрос создания велодорожек в Выборге назревал давно, проехать на собственном или арендованном велосипеде через все городские достопримечательности или добраться до нужного места можно будет безопасно. В первое время такие нововведения будут непривычны для других участников дорожного движения, особенно для автомобилистов. Но даже для них в существовании велоразметки есть плюс, считает председатель областной федерации велосипедного спорта.

Теперь наиболее четко видно разграничение, велосипедист теперь поедет не по одной и той же дороге с водителем. Велодорожки в плане безопасности дают нашему городу огромный плюс. Алексей Редаков, председатель федерации велосипедного спорта Ленобласти

По мнению Алексея Редакова, в Европе люди вопросами наличия велодорожек даже не задаются. Велосипед давно и прочно вошел в жизнь большой части населения.

Велосипедистам, находящимся на велодорожке, не стоит забывать, что это всё-таки не гоночная трасса. Она подразумевает спокойное движение и максимум внимания. В проект планируется добавить больше информации по правилам передвижения. Позже в Выборге появятся специальные щиты и дорожные знаки.

Обустройством велодорожек в городе очень довольны местные жители. Наталья Кириллова передвигается по городу на велосипеде уже около 30 лет, у неё всегда с собой шлем и фонарик. Когда-то её вдохновил опыт других стран.

Полный проект велосипедного движения в Выборге предусматривает четыре этапа. Один из них уже реализован на Смоляном мысе. В перспективе велосипедная инфраструктура позволит туристам выезжать к парку "Монрепо", а также на стадион "Авангард", в сторону международной трассы на Светогорск и в направлении региональной трассы "Вело47" – на Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в Выборге вернут на место историческую брусчатку.

Видео: МГ "Наш город"

Превью: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО