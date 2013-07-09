В Выборге вернут на место историческую брусчатку

По словам проектировщика велодорожки, ее частичная замена на другое покрытие была предусмотрена для привлечения внимания автомобилистов. Валерий Савинов, в свою очередь, назвал это проектной ошибкой и недосмотром со стороны председателя профильного комитета Сергея Петрова.

Проект создания велодвижения в Выборге скорректируют, в частности вернут на место старинную брусчатку по требованию главы администрации Выборгского района Валерия Савинова.

Реализация масштабного проекта не могла не затронуть средневековый Выборг. Исполнителям работ приходится учитывать множество нюансов территории, в том числе исторических и архитектурных. По словам технического директора проекта, на данный момент выполнено не более 20% от намеченного.

Проект разработан с учетом требований всех основных норм, учитывает интересы как пешеходов и автомобилистов, так и велосипедистов. Те негативные отзывы и комментарии, которые даются в соцсетях к той части работ, которая выполнена подрядчиком, их нужно рассматривать в комплексе. Семён Мандибура, технический директор "Севзапстройпроект"

Для обсуждения вопросов, касающихся данного проекта, глава районной администрации Валерий Савинов собрал внеочередное заседание рабочей группы.

На отдельных участках велосипедная и пешеходные дорожки совмещены. Пойти по этому пути пришлось на Ленинградском проспекте, 2. При этом, преимущественное право передвижения на таких участках – у пешеходов.

Важный момент – максимально сохранить при строительстве историческую брусчатку. По словам проектировщика, ее частичная замена на другое покрытие была предусмотрена для привлечения внимания автомобилистов. Валерий Савинов, в свою очередь, назвал это проектной ошибкой и недосмотром со стороны председателя профильного комитета Сергея Петрова. Исторические камни в ближайшее время вернут на место, причем не за счет бюджета, подчеркнул Валерий Савинов.

Если подрядчик будет сопротивляться, придётся нам с вами (с Сергее Петровым – прим.ред.) оплачивать это из собственного кармана. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Полный проект велосипедного движения в Выборге предусматривает четыре этапа. Один из них уже реализован на Смоляном мысе. В перспективе велосипедная инфраструктура позволит туристам выезжать к парку "Монрепо", а также на стадион "Авангард", в сторону международной трассы на Светогорск и в направлении региональной трассы "Вело47" – на Санкт-Петербург.

Видео: МГ "Наш город"