Из горящей студии в ЖК "Солнечный город" спасли 15 кошек

Животные надышались дымом, но теперь с ними уже все в порядке.

В среду, 24 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в одной из квартир-студий в ЖК "Солнечный город". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По неустановленным причинам, в коридоре вспыхнула мебель. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь и вынесли из квартиры 15 кошек. Животные надышались дымом, но теперь с ними уже все в порядке.

Как сообщили жители ЖК в соцсетях, на владельцев вспыхнувшей квартиры неоднократно жаловались соседи из-за плохого запаха.

Ранее мы писали, что в Невском районе утром 25 ноября горел строительный вагончик.

Видео: Instagram / solnechnyigorod_life