Что произошло в Петербурге 23 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 23 июня.

Что произошло в Петербурге в среду, 23 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Выяснилось, из-за чего произошел вчерашний сбой на синей ветке метро. Вечером 22 июня из-за неполадок закрылась станция "Парнас".

По словам властей, оборудование и энергосети сдались под натиском аномальной жары. Глава комтранса Кирилл Поляков отметил, что эти проблемы будут устранять при модернизации энергохозяйства.

После аварии в тоннеле станции "Парнас" (причиной стал пробой кабеля фидерной зоны) ее закрыли на вход и выход. Сотрудники метро оперативно эвакуировали по тоннелю более 250 пассажиров, застрявших в поезде на "Парнасе".

Каршеринг снес трамвайную остановку у дома №118 по Савушкина.

ДТП произошло около часа ночи, иномарка влетела в дорожное ограждение и павильон ожидания транспорта на огромной скорости. Очевидцы отметили, что водитель был пьян, однако не пострадал.

Петербург может отказаться от оставшихся матчей Евро-2020 из-за коронавируса и ухудшения эпидобстановки.

Окончательное решение по этому поводу еще принимают местные и федеральные власти. Город планирует принять еще два матча: игру Швеции и Польши 23 июня, а также матч четвертьфинала.

Теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста. Лодка с семью пассажирами на борту затонула.

Водная авария случилась накануне вечером. Известно, что все семь человек не пострадали и смогли самостоятельно выбраться на берег, теплоход же не пострадал. Транспортная прокуратура ведет проверку.

Евгений Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки, на один день.

"Маэстро" заявил, что Соколов задолжал ему крупную сумму и публичные извинения с кафедры СПбГУ, где историк больше не работает. Понасенков отметил, что хочет видеть Соколова в качестве ведущего на своемконцерте в Большом зале ЦДЛ в Москве. "Я бы зачел ему гонорар ведущего за долг передо мной и за извинения", заявил публицист.

Тиктокера из Перми задержали за незаконное ношение формы майора полиции.

Петербургские правоохранители заметили молодого человека в форме на прошлой неделе, а в ходе проверки выяснили, что парень не приходится им коллегой и не имеет никакого отношения к органам внутренних дел. В отделе полиции 27-летний задержанный рассказал, что купил форму исключительно для съемок видеороликов в "ТикТоке", и извинился за поступок. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Фото: Piter.TV; пресс-служба СЗТП

Видео: Piter.TV; пресс-служба МВД