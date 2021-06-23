В Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской формы

Находясь в отделе полиции, тиктокер извинился, назвав свой поступок ошибкой.

Полиция Петербурга задержала тиктокера за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На прошлой неделе в центре Петербурга сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека в форме майора полиции. В ходе проверки было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел гражданин не имеет. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в соцсетях. Так он пытался увеличить число подписчиков на своей странице.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) Находясь в отделе полиции, тиктокер извинился, назвав свой поступок ошибкой.

На ПМЭФ Даня Милохин сообщил, что никто не может регулировать TikTok.

Видео: МВД