Пранкера, который разгуливал в полицейской форме, приговорили к 5 суткам ареста

При задержании мужчина не хотел следовать в отделение.

Тиктокер, изображавший для видео полицейского, получил пять суток ареста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Летом мужчина не менее 7 раз появлялся в общественных местах в полицейской форме. Это является нарушением кодекса об административных правонарушениях. "Полицейского" попросили представиться и показать документы. При задержании блогер оказал сопротивление, к нему пришлось применить физическую силу.

Приморский районный суд признал 27-летнего петербуржца виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Ему назначили 5 суток административного ареста. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за незаконное ношение формы сотрудника полиции.

По словам подсудимого, его работодатель знает о его увлечении роликами в TikTok, но не одобряет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области