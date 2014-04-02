Пранкера, который разгуливал в полицейской форме, приговорили к 5 суткам ареста

Тиктокер, изображавший для видео полицейского, получил пять суток ареста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Летом мужчина не менее 7 раз появлялся в общественных местах в полицейской форме. Это является нарушением кодекса об административных правонарушениях. "Полицейского" попросили представиться и показать документы. При задержании блогер оказал сопротивление, к нему пришлось применить физическую силу.
Приморский районный суд признал 27-летнего петербуржца виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Ему назначили 5 суток административного ареста. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за незаконное ношение формы сотрудника полиции.
По словам подсудимого, его работодатель знает о его увлечении роликами в TikTok, но не одобряет.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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