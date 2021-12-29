Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в центре Москвы

Юноша рассек бровь и травмировал подбородок.

Велосипедист сбил тиктокера и популярного блогера Даню Милохина в центре Москвы. Запись происшествия попала на камеру слежения. Ролик размещен в Telegram-канале "112". Известно, что ДТП зафиксировано около торгового центра "Атриум". На кадрах видно, что юноша вышел из салона компании Maybach, после чего открыл багажник автомобиля. Когда он начал уходить на тротуар, Милохина сбил проезжающий мимо мужчина.

В результате столкновения Даня Милохин упал на асфальт. Пострадавший ударился лицом. Ему на помощь вышел водитель автомобиля, так как тиктокер не смог самостоятельно подняться. В результате пациент отделался рассечением брови, травмой подбородка и ссадинами на голове.

В Петербурге десятки чаек могли погибнуть из-за петард.

Фото и видео: Telegram / 112

