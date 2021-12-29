В Петербурге десятки чаек могли погибнуть из-за петард

В конце декабря у Большеохтинского моста горожане сняли на видео стаю чаек. Они суматошно летали над рекой, некоторые буквально бросались под колёса машин и падали на мост.

Во вторник, 15 февраля, зоолог Павел Глазков сообщил "Фонтанке" одну из причин, почему чайки повели себя аномально этой зимой в Петербурге.

Напомним, что в конце декабря у Большеохтинского моста горожане сняли на видео стаю чаек. Некоторые птицы бросались под колеса машин и падали на мост. Водители останавливались, чтобы убрать с проезжей части мертвых и раненых птиц. Видео публиковали в соцсетях.

Зоолог Павел Глазков отметил, что около моста существует традиционная ночевка серебристых чаек, на неё собираются сотни птиц. Причём чем ниже температура воздуха, тем больше. А тот вечер как раз был очень холодным. Когда птицы уже собирались спать, кто-то мог запустить петарды, предположил специалист. Птицы испугались и полетели на свет, в панике сбивая друг друга и врезаясь в опоры. Сам Глазков нашел у моста несколько пачек петард. Ту же версию поддержал орнитолог Сергей Лобанов.

Погибли десятки птиц.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте