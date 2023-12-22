В Петербурге задержан пранкер, который приставал на улице к девушкам с непристойными предложениями

Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что хотел увеличить число подписчиков в своем канале и продавать рекламу.

В Адмиралтейском районе задержан уроженец Якутска, который приставал к девушкам на улице с непристойными предложениями и снимал это на видео. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции был выявлен видеоматериал, автор которого приставал на улице к случайным девушкам с непристойными предложениями.

Как выяснили правоохранители, это был 29-летний пранкер (уроженец Якутска). Мужчина живет в коммуналке на Гороховой улице, однако последнее время дома не появлялся, так как сломал унитаз и скрывался от соседей. Нашли пранкера оперативники в отеле, расположенном в соседнем доме. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что хотел увеличить число подписчиков в своем канале и продавать рекламу.

Ранее в Ленобласти задержали налетчика на табачный магазин.

Видео: МВД