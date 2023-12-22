В Ленобласти задержали налетчика на табачный магазин

Злоумышленник за два дня до дебоша в магазине отнял телефон у прохожего.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали злоумышленника, который ограбил в Кудрово табачный магазин. Инцидент произошел 28 января в доме № 9 по Европейскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 18:47 хулиган зашел в магазин и, угрожая ножом, похитил из кассы более 6,4 тыс. рублей. Видео с камер наблюдения, которые зафиксировали случившееся, оказалось в распоряжении Piter.tv. Сотрудник торговой точки обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.

Накануне, 29 января, стражи порядка задержали подозреваемого во Всеволожске. В полицейский участок доставили 29-летнего подозреваемого. Известно, что мужчина является жителем Саратовской области.

Правоохранители выяснили, что 27 января злоумышленник отнял телефон у прохожего и убежал. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv писали, что Следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Фото: Telegram / Петербургская полиция