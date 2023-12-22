Ограбление магазина в Кудрово попало на видео

Из кассы продавец отдал мужчине 6 450 рублей.

Ограбление табачного магазина произошло вечером 28 января в Кудрово. Об этом стало известно Piter.tv.

Около семи часов вечера в магазин на Европейском проспекте зашёл мужчина и попросил продавца показать ему нож с витрины. Когда холодное оружие оказалось в руках посетителя, он начал угрожать консультанту и потребовал отдать ему выручку.

Из кассы продавец отдал мужчине 6 450 рублей. Прибывшие на место полицейские зафиксировали отпечатки пальцев и следы обуви. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают.

Ранее полиция раскрыла разбойное нападение в сетевом магазине одежды на улице Коллонтай, 3, в Невском районе Петербурга..

Видео: Piter.tv