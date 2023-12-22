Раскрыто разбойное нападение в сетевом магазине одежды на улице Коллонтай

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полиция раскрыла разбойное нападение в сетевом магазине одежды на улице Коллонтай, 3, в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

В среду, 24 января, в магазине неизвестный распылил аэрозольный баллончик в лицо 37-летнему сотруднику охраны, избил его, похитил вещи и попытался скрыться. Материальный ущерб составил почти 7 тыс. рублей.

В тот же день у здания наряд полиции по подозрению в совершении этого преступления задержал четырех иностранцев в возрасте 26, 44, 43 и 39 лет, у трех из них нет гражданства РФ, один – не состоит на миграционном учете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 26-летний мужчина задержан.

Ранее на Piter.TV: неизвестный ограбил магазин электроники на Звенигородской улице.

Фото: Piter.TV